СМИ: цены на бензин в Керчи достигли 95 рублей за литр

В Крыму ограничения на отпуск топлива действуют с конца мая. Граждане могут приобрести не более 20 л бензина АИ-92 в одни руки, при этом заправка топлива в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется для нужд коммунальных и социальных служб. В Севастополе продажа бензина по талонам была введена 31 мая. Региональные власти объясняют возникшие перебои логистическими трудностями Они рассчитывают возобновить свободную продажу бензина в ближайшие дни после поступления новых партий топлива.