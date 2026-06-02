В Подмосковье продолжат работу по сокращению числа алкомаркетов

Как напомнили в Мособлдуме, с 1 сентября 2025 года в Московской области введено ограничение на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и имеющих выход во двор. Получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 м к краю дороги. Помимо этого, с сентября 2025 года в общепите в многоквартирных домах с 23:00 до 08:00 запрещено продавать спиртное, исключение сделано только для ресторанов. А с 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор, алкоголь можно продавать только два часа в день — с 13:00 до 15:00.