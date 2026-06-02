В Подмосковье продолжат работу по сокращению числа алкомаркетов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Принятые в Московской области меры по сокращению числа работающих алкомаркетов показывают позитивный результат. Подмосковье продолжит работу по исключению точек по продаже алкоголя из несоответствующих для этого городских пространств, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Источник: РИА "Новости"

«Большой запрос был на сокращение алкомаркетов во дворах. Видим положительный, позитивный результат. Наша задача и дальше с умом подходить к этому так, чтобы их не было во дворах, на игровых площадках и так далее. Это бардак. Я уверен, что в следующем периоде надо тоже думать, как их делать только в цивилизованных местах», — сказал Воробьев.

Как напомнили в Мособлдуме, с 1 сентября 2025 года в Московской области введено ограничение на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и имеющих выход во двор. Получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 м к краю дороги. Помимо этого, с сентября 2025 года в общепите в многоквартирных домах с 23:00 до 08:00 запрещено продавать спиртное, исключение сделано только для ресторанов. А с 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор, алкоголь можно продавать только два часа в день — с 13:00 до 15:00.

