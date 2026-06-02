Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего инженеру слаботочных систем, машинисту башенного крана, слесарю механосборочных работ, врачу ультразвуковой диагностики и водителю общественного транспорта.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Охранная организация ищет инженера слаботочных систем с опытом работы от трех лет по монтажу, пусконаладке и техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом на базе ИСО «Орион» (Болид) и «TRASSIR». Специалисту предстоит обслуживать системы и сопровождать программное обеспечение на объектах. Зарплата — 100 тыс. руб.
Учителю физики в школе обещают платить 30−40 тыс. руб. за преподавание в 7−9-х классах (20 часов в неделю). Возможно классное руководство. Опыт работы приветствуется.
Вакансии для рабочих специальностей.
В компанию, которая занимается строительством домов, требуется машинист башенного крана с соответствующим удостоверением и опытом работы. Он должен будет эксплуатировать и управлять башенными кранами грузоподъёмностью до 15 т при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Зарплата — 100−130 тыс. руб.
В колледже в Гурьевске рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий может рассчитывать на зарплату 40−45 тыс. руб. Для этого ему нужно проводить уборку и содержать в исправном, санитарном и противопожарном состоянии подвалы, чердаки, запасные выходы, технические и складские помещения, лестничные марши и навесные потолки. Кроме того, работник будет проводить сезонные работы, проверять техсостояние, выполнять текущий ремонт и предписания служб санитарно-эпидемиологического надзора. Необходим опыт выполнения всех видов ремонтно-строительных работ.
Вакансии без опыта работы.
Производственная компания разместила вакансию слесаря механосборочных работ. Работник должен работать на конвейере, а также устанавливать узлы и агрегаты в кузов автомобиля. От специалиста ожидают готовности работать с установленным тактом и опыта в условиях физических нагрузок (при этом работодатель не предъявляет требований к стажу). В свою очередь, компания предлагает трудоустройство по ТК, спецодежду, инвентарь, расходные материалы, льготное питание, доставку транспортом. График — 2/2 или 3/1, зарплата — от 90 до 150 тыс. руб.
Фирма аренды недвижимости предлагает работу на позиции штукатура-маляра, в чьи обязанности войдет покраска фасадов. График — полный рабочий день, зарплата — до 40 тыс. руб.
Вакансии с неполной занятостью.
Врач ультразвуковой диагностики многопрофильного медцентра может рассчитывать на «достойную» зарплату 40−100 тыс. за проведение УЗИ, консультирование пациентов и оформление медицинской документации в электронной системе. Медик должен обладать высоким уровнем ответственности, внимательностью к деталям, аккуратностью в работе, доброжелательным и тактичным отношением к пациентам, а также уметь выстраивать доверительные отношения. Компания гарантирует удобный индивидуальный график, скидки на услуги для сотрудников и родственников, работу на современном оборудовании и в «дружном» коллективе.
В обязанности процедурной медсестры частной клиники войдут проведение всех видов инъекций, помощь врачу, стерилизация инструментов и материалов. Помимо этого, она будет вести учетную документацию и обеспечивать санитарно-гигиеническое содержание пяти кабинетов. Зарплата — 20−25 тыс.
Другие вакансии.
Лечебно-диагностический центр находится в поисках помощника администратора с перспективой карьерного роста. В обязанности войдут встреча пациентов, информирование об услугах, поддержание чистоты и порядка, а также оформление документации и работа с кассой. От кандидата ждут коммуникабельности, доброжелательности, собранности, активности, аккуратности, внимательности. Потребуются также желание научиться работать в режиме многозадачности и четкая речь. Клиника предлагает частичную или полную занятость, шестичасовую смену, официальное трудоустройство и льготы на медуслуги. Зарплата — 40−50 тыс. руб.
Автотранспортная компания ищет водителей и предлагает два направления — пассажирские перевозки в городских маршрутах или на автобусные региональные маршруты. Для трудоустройства необходимы наличие прав категории D, опыт работы по пассажирским перевозкам, а также справки об отсутствии судимостей и административных наказаний за употребление наркотиков. Работодатель готов предложить трудоустройство по ТК и зарплату 80−120 тыс. руб.
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».