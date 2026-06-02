Огромные быки и мясо на вертеле: «Белагро-2026» проходит в Минске (видео)

Крупнейшая агропромышленная выставка «Белагро» стартовала во вторник в Минске. На ней представлены последние достижения республики в сельском хозяйстве и машиностроении. Подробности смотрите на видео Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Белагро» разместились на площадях Минского международного выставочного центра. На улице организована выставка техники, можно посмотреть и на достижения в животноводстве. В вольерах величественно ходят лошади, огромные быки, любопытные козы и овцы.

Недалеко находится зона гостеприимства, где жарят на вертелах мясо.

В павильоне расположились зоны с дегустациями. На месте можно не только попробовать продукцию, но и купить необычные товары.

Выставка будет работать по 6 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Участие в выставке принимают 570 компаний из 11 стран мира.