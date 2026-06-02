КГК раскрыл дело с махинациями в бюджетной сфере, связанном с 19 чиновниками и «лишними» 300 тысячами рублей

19 чиновников оказались в центре дела о махинациях в бюджетной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Комитетом госконтроля Могилевской области было раскрыто дело с махинациями в бюджетной сфере с 19 должностными лицами и «лишними» 300 тысячами рублей, передает телеграм-канал ведомства.

Так, КГК проверил работу двух центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций в Могилевском и Кричевском районах. Проверки установили ряд нарушений.

Сообщается, что такого рода центры выполняют функции распорядителей бюджетных средств для обслуживаемых ими организаций. Они ведут бухгалтерский учет, проводят процедуры госзакупок и так далее. Но в их деятельности установили нарушения.

Например, завышались потребности в бюджетных ассигнованиях на выплату зарплат и надбавок работникам. Был нарушен порядок возмещения в бюджет расходов при осуществлении внебюджетной (предпринимательской) деятельности. Не соблюдалось законодательство в части госзакупок, были и другие нарушения.

После проверок 19 работников центров привлекли к дисциплинарной ответственности. А еще на 500 тысяч белорусских рублей сократили излишне запланированные бюджетные ассигнования. Кроме того, были найдены «лишние» 300 тысяч рублей.

— Принимаются меры по взысканию незаконно полученных средств бюджета на сумму более 300 тысяч рублей, — подчеркнули в КГК.

