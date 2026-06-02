Биометрия в России: назван топ-5 направлений ее развития

Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов — от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
По данным майского опроса ВТБ*, почти половина россиян (45%) готова заменить паспорт биометрией**. Более 50% опрошенных готовы таким способом подтверждать возраст, 46% — оплачивать транспорт, 40% — использовать при покупках в магазинах, 37% — для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% — для подтверждения личности по видеосвязи, 23% — при подписании документов и проведении сделок.
Уже сейчас активно тестируются биометрические сервисы: в авиа- и железнодорожных перевозках — для регистрации и посадки без паспорта; в образовании — для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов; в торговле — для проверки возраста покупателей; в сфере гостеприимства — для упрощения заселения.
В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.
— Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде — от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным, — заявила Ольга Скоробогатова.
Так, 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем — на борт самолета.
* Опрос проведен в мае 2026 года. В нем приняли участие 1500 взрослых жителей крупных российских городов (населением более 100 тыс.).
** Можно было выбрать несколько ответов.