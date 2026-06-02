Утечку из трубопровода на Окском съезде оперативно ликвидировали

Утечку на Окском съезде оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Ранее вблизи жилых домов там из-под земли забил «фонтан». На место выехала бригада специалистов и устранила повреждение на трубопроводе.
Напомним, что с 2 по 6 июня в Советском районе проходят гидравлические испытания для выявление малонадежных участков для их последующего ремонта. Сейчас «Объединённый коммунальный оператор» проверяет вторую и пятую очереди магистральных теплосетей. Во время испытаний сетевую воду охлаждают до 40 градусов и подают в сеть под повышенным давлением — так раскрываются дефекты.
