Утечку из трубопровода на Окском съезде оперативно ликвидировали

Напомним, что с 2 по 6 июня в Советском районе проходят гидравлические испытания для выявление малонадежных участков для их последующего ремонта. Сейчас «Объединённый коммунальный оператор» проверяет вторую и пятую очереди магистральных теплосетей. Во время испытаний сетевую воду охлаждают до 40 градусов и подают в сеть под повышенным давлением — так раскрываются дефекты.