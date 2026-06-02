Ту-214 набирает скорость: Казанский авиазавод готов выпускать до 20 самолетов в год

«Первые самолёты на выходе. В этом году сделаем четыре, в следующем — восемь, а дальше до двадцати. Завод практически готов к серийному выпуску. В этом году самолёты получат спецзаказчики, а авиакомпания Red Wings начнёт получать их с 2027 года», — сообщил Бадеха.