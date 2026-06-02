Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ту-214 набирает скорость: Казанский авиазавод готов выпускать до 20 самолетов в год

ОАК планирует выпустить восемь самолетов Ту-214 в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») увеличивает выпуск самолётов Ту-214. В 2026 году планируют собрать четыре машины, в следующем — уже восемь, а в перспективе выйти на 20 самолётов в год. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ОАК Вадим Бадеха.

«Первые самолёты на выходе. В этом году сделаем четыре, в следующем — восемь, а дальше до двадцати. Завод практически готов к серийному выпуску. В этом году самолёты получат спецзаказчики, а авиакомпания Red Wings начнёт получать их с 2027 года», — сообщил Бадеха.

По его словам, вложения в техническое перевооружение Казанского авиационного завода позволяют выйти на выпуск до 20 машин ежегодно. В мае авиакомпания S7 тоже подтвердила, что планирует подписать контракт на поставку примерно 100 самолётов Ту-214.

Ту-214 — это российский двухдвигательный пассажирский самолёт среднемагистрального класса. Он может пролетать до 4,5 тысячи километров. В конце 2025 года модернизированная версия лайнера получила одобрение после завершения сертификационных испытаний. В ходе модернизации импортное оборудование, материалы и детали заменили на российские.