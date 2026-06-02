Нижегородцы на Сергиевской остались без воды из-за закрытой квартиры соседа

Жители многоквартирного пятиэтажного дома по улице Сергиевской в Нижнем Новгороде остались без воды. В их доме прорвало трубу, причем авария, судя по всему, произошла в квартире, собственник которой длительное время отсутствует.
Обеспокоенные граждане обратились к изданию Pravda.nn. Как рассказали пострадавшие жильцы, найти хозяина проблемной квартиры не удалось, стояк отключен, вода отсутствует уже несколько дней.
Одна из жительниц дома сообщила, что управляющая компания приняла от нее уже четыре заявки, также были направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию и на сайт мэра города. За дни без воды женщине пришлось обойти весь подъезд, чтобы набрать воды хотя бы для технических нужд.
В управляющую компанию был направлен официальный запрос. Сложность ситуации заключается в том, что квартира, откуда происходит течь, является частной собственностью, и у коммунальщиков нет доступа внутрь. При этом люди не могут жить без воды — это прямое нарушение их прав.
В управляющей компании разъяснили, что собственник в квартире давно не проживает, связаться с ним не представляется возможным, поэтому попасть в жилое помещение для устранения аварии нельзя.
В то же время в домоуправляющей компании подчеркнули, что специалисты ведут непрерывную работу по поиску технических решений, которые позволят обеспечить стабильное функционирование коммунальной инфраструктуры и восстановить подачу воды жильцам.
Организовано взаимодействие с собственниками смежных квартир, проводятся необходимые обследования и подготовительные мероприятия. В квартире этажом ниже уже приступили к переустройству участка стояка системы водоснабжения.
В домоуправляющей компании заверили, что предпринимаются все возможные меры в рамках действующего законодательства и имеющихся полномочий для оперативного урегулирования ситуации. Вопрос находится на постоянном контроле, а работы будут продолжаться до полного восстановления нормального водоснабжения.