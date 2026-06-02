Забастовка авиадиспетчеров в Бельгии парализовала аэропорты

Из-за действий диспетчеров в аэропорту Брюсселя отменили 200 рейсов. До этого ночью уже были сорваны вылеты в аэропортах Шарлеруа и Льежа. Причина недовольства сотрудников Skeyes — условия ввода в строй будущей цифровой диспетчерской вышки в городе Намюр. Как поясняет телеканал, этот объект должен централизовать управление из вышек аэропортов Льежа и Шарлеруа, начиная с 2027 года, уточняет «Интерфакс».