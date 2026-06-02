Забастовка авиадиспетчеров в Бельгии парализовала аэропорты

Из-за действий диспетчеров в аэропорту Брюсселя отменили 200 рейсов. До этого ночью уже были сорваны вылеты в аэропортах Шарлеруа и Льежа. Причина недовольства сотрудников Skeyes — условия ввода в строй будущей цифровой диспетчерской вышки в городе Намюр. Как поясняет телеканал, этот объект должен централизовать управление из вышек аэропортов Льежа и Шарлеруа, начиная с 2027 года, уточняет «Интерфакс».
Администрация аэропорта Брюсселя обратилась к пассажирам с просьбой не приезжать в терминал, если их рейсы запланированы с 14:00 до 21:00.
«Согласно имеющейся информации, рейсы, запланированные на сегодня после 21:00, должны быть выполнены», — пообещали в администрации аэропорта.
Проблемы с организацией авиасообщения в Бельгии начались еще накануне. Вечером в понедельник стихийная забастовка авиадиспетчеров спровоцировала массовые отмены: в аэропорту Шарлеруа не выпустили 30 пассажирских рейсов, а в аэропорту Льежа отменили около 40 грузовых рейсов.
Во вторник руководство компании Skeyes объявило о переносе обсуждения проекта цифровой вышки в Намюре. В компании пояснили, что пошли на этот шаг, чтобы «учесть опасения, высказанные некоторыми сотрудниками».