Забастовка авиадиспетчеров в Бельгии парализовала аэропорты

Работники бельгийской авиадиспетчерской службы Skeyes объявили забастовку, которая во вторник парализовала воздушное движение в стране. Акция протеста началась в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве), сообщает RTBF.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Из-за действий диспетчеров в аэропорту Брюсселя отменили 200 рейсов. До этого ночью уже были сорваны вылеты в аэропортах Шарлеруа и Льежа. Причина недовольства сотрудников Skeyes — условия ввода в строй будущей цифровой диспетчерской вышки в городе Намюр. Как поясняет телеканал, этот объект должен централизовать управление из вышек аэропортов Льежа и Шарлеруа, начиная с 2027 года, уточняет «Интерфакс».

Администрация аэропорта Брюсселя обратилась к пассажирам с просьбой не приезжать в терминал, если их рейсы запланированы с 14:00 до 21:00.

«Согласно имеющейся информации, рейсы, запланированные на сегодня после 21:00, должны быть выполнены», — пообещали в администрации аэропорта.

Проблемы с организацией авиасообщения в Бельгии начались еще накануне. Вечером в понедельник стихийная забастовка авиадиспетчеров спровоцировала массовые отмены: в аэропорту Шарлеруа не выпустили 30 пассажирских рейсов, а в аэропорту Льежа отменили около 40 грузовых рейсов.

Во вторник руководство компании Skeyes объявило о переносе обсуждения проекта цифровой вышки в Намюре. В компании пояснили, что пошли на этот шаг, чтобы «учесть опасения, высказанные некоторыми сотрудниками».