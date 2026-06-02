Цены в Калининграде в июне: овощные полки не радуют, «голубых ценников» не так много

За минувший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 92 до 209 рублей. В основном итоговые суммы выросли за счёт увеличения цен на овощи. Подробности — в нашем обзоре.
В «Спаре» набор продуктов обошёлся бы в 3623,74 ₽, что на 92 рубля больше, чем месяцем ранее. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 170 рублей — до 3831,94 ₽ Заметнее всего корзина «Нового Калининграда» подорожала в «Виктории». Там заплатить пришлось бы 3735,2 ₽ Это на 209,3 ₽ больше, чем в начале мая.
Во всех трёх сетях «прибавили» морковь (+20−27 ₽) и лимоны (+40−50 ₽). В двух магазинах выросли цены на огурцы, лук и макароны. В «Виктории» подорожало сразу десять наименований, в «Спаре» и «Пятёрочке» — по четыре.
Ни один продукт не подешевел сразу в трёх сетях. В двух магазинах временно снизили цены на творог, яйца и апельсины. Разница составила от 10 до 50 рублей. При этом в «Виктории» подешевело всего два наименования, в «Спаре» и «Пятёрочке» — по пять.
Так называемых «голубых ценников» удалось найти не очень много. К примеру, в «Спаре» по региональной программе доступных цен можно приобрести тушку минтая (279 ₽ за килограмм), в «Виктории» — замороженную путассу (146,9 ₽ за килограмм), в «Пятёрочке» — отруб из свинины на кости (293,99 ₽ за килограмм).
Товар.
Торговая сеть, цены в рублях.
«Спар»*
«Виктория»**
«Пятёрочка»***
Хлеб «Дарницкий», 580 г.
35,99 (по акции, цена не изм.).
35,20 (цена не изм.).
34,99 (цена не изм.).
Молоко, 2,5%,
800 мл.
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Кефир, 2,5%,
800 мл.
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.).
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Сметана, 15%, 315 г.
79,99 «Залесский фермер» (по акции, −10 ₽).
89,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Творог, 5%, 200 г.
79,99 «Залесский фермер» (по акции, −50 ₽).
109,90 «Нежинская» (по акции, −20 ₽).
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Филе куриное, 1 кг.
569,99 (по акции, цена не изм.).
569 (цена не изм.).
569,99 (цена не изм.).
Фарш, 400 г.
179,99 «Останкино», «По-домашнему».
179,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.).
194,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (-5 ₽).
Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
289,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
384,99 «Мясная ферма».
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.
39,99 «Зернофф» (цена не изм.).
53,90 «Селяночка» (цена не изм.).
59,99 «Селяночка» (цена не изм.).
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
109,99 (-25 ₽).
109,90 (по акции, цена не изм.).
119,99 (-15 ₽).
Рис.
59,99 (цена не изм.).
82,90 (цена не изм.).
119,99 (-20 ₽).
Гречка.
49,99 (цена не изм.).
43,20 (цена не изм.).
42,99 (цена не изм.).
Макароны, 450 г.
69,99 «Макфа» (по акции, −20 ₽).
89,90 «Макфа» (+10 ₽).
84,99 «Макфа» (+20 ₽).
Масло сливочное, 72,5%, 180 г.
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, цена не изм.).
229,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, цена не изм.).
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.).
Масло подсолнечное, 1 л.
149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).
159,90 «Олейна» (по акции, +20 ₽).
159,99 «Олейна» (цена не изм.).
Сахар, 1 кг.
76,99 (-3 ₽).
76,90 (цена не изм.).
69,99 (цена не изм.).
Овощи и фрукты.
Картофель, 1 кг.
48,99 (цена не изм.).
56,50 (+8 ₽).
48,99 (цена не изм.).
Лук репчатый, 1 кг.
79,99 (цена не изм.).
109,90 (+10 ₽).
95,99 (+6 ₽).
Капуста белокочанная, 1 кг.
59,99 (цена не изм.).
72,40 (+3,9 ₽).
59,99 (цена не изм.).
Морковь, 1 кг.
79,99 (+20 ₽).
95,90 (+27,4 ₽).
73,99 (цена из приложения).
Огурцы, 1 кг.
249,99 (+150 ₽).
179,90 (+60 ₽).
179,99 (цена не изм.).
Помидоры, 1 кг.
249,99 (+50 ₽).
299,90 (цена не изм.).
269,99 (-30 ₽).
Лимоны, 1 кг.
269,99 (по акции, +40 ₽).
269,90 (+50 ₽).
269,99 (+40 ₽).
Апельсины, 1 кг.
99,99 (по акции, цена не изм.).
89,90 (-10 ₽).
83,99 (-15 ₽).
Яблоки, 1 кг.
139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).
149,90 «Голден» (по акции, +10 ₽).
139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).
Бананы, 1 кг.
159,99 (цена не изм.).
159,90 (+40 ₽).
159,99 (цена не изм.).
Общая стоимость корзины.
3623,74.
3735,20.
3831,94.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2 июня 2026 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
Текст и фото: «Новый Калининград».