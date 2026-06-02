Цены в Калининграде в июне: овощные полки не радуют, «голубых ценников» не так много

Продуктовая корзина подорожала во всех сетях.

За минувший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 92 до 209 рублей. В основном итоговые суммы выросли за счёт увеличения цен на овощи. Подробности — в нашем обзоре.

В «Спаре» набор продуктов обошёлся бы в 3623,74 ₽, что на 92 рубля больше, чем месяцем ранее. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 170 рублей — до 3831,94 ₽ Заметнее всего корзина «Нового Калининграда» подорожала в «Виктории». Там заплатить пришлось бы 3735,2 ₽ Это на 209,3 ₽ больше, чем в начале мая.

Во всех трёх сетях «прибавили» морковь (+20−27 ₽) и лимоны (+40−50 ₽). В двух магазинах выросли цены на огурцы, лук и макароны. В «Виктории» подорожало сразу десять наименований, в «Спаре» и «Пятёрочке» — по четыре.

Ни один продукт не подешевел сразу в трёх сетях. В двух магазинах временно снизили цены на творог, яйца и апельсины. Разница составила от 10 до 50 рублей. При этом в «Виктории» подешевело всего два наименования, в «Спаре» и «Пятёрочке» — по пять.

Так называемых «голубых ценников» удалось найти не очень много. К примеру, в «Спаре» по региональной программе доступных цен можно приобрести тушку минтая (279 ₽ за килограмм), в «Виктории» — замороженную путассу (146,9 ₽ за килограмм), в «Пятёрочке» — отруб из свинины на кости (293,99 ₽ за килограмм).

Товар.

Торговая сеть, цены в рублях.

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г.

35,99 (по акции, цена не изм.).

35,20 (цена не изм.).

34,99 (цена не изм.).

Молоко, 2,5%,

800 мл.

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).

57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Кефир, 2,5%,

800 мл.

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.).

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Сметана, 15%, 315 г.

79,99 «Залесский фермер» (по акции, −10 ₽).

89,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).

89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Творог, 5%, 200 г.

79,99 «Залесский фермер» (по акции, −50 ₽).

109,90 «Нежинская» (по акции, −20 ₽).

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Филе куриное, 1 кг.

569,99 (по акции, цена не изм.).

569 (цена не изм.).

569,99 (цена не изм.).

Фарш, 400 г.

179,99 «Останкино», «По-домашнему».

179,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.).

194,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (-5 ₽).

Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).

289,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.).

384,99 «Мясная ферма».

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.

39,99 «Зернофф» (цена не изм.).

53,90 «Селяночка» (цена не изм.).

59,99 «Селяночка» (цена не изм.).

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

109,99 (-25 ₽).

109,90 (по акции, цена не изм.).

119,99 (-15 ₽).

Рис.

59,99 (цена не изм.).

82,90 (цена не изм.).

119,99 (-20 ₽).

Гречка.

49,99 (цена не изм.).

43,20 (цена не изм.).

42,99 (цена не изм.).

Макароны, 450 г.

69,99 «Макфа» (по акции, −20 ₽).

89,90 «Макфа» (+10 ₽).

84,99 «Макфа» (+20 ₽).

Масло сливочное, 72,5%, 180 г.

229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, цена не изм.).

229,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, цена не изм.).

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.).

Масло подсолнечное, 1 л.

149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).

159,90 «Олейна» (по акции, +20 ₽).

159,99 «Олейна» (цена не изм.).

Сахар, 1 кг.

76,99 (-3 ₽).

76,90 (цена не изм.).

69,99 (цена не изм.).

Овощи и фрукты.

Картофель, 1 кг.

48,99 (цена не изм.).

56,50 (+8 ₽).

48,99 (цена не изм.).

Лук репчатый, 1 кг.

79,99 (цена не изм.).

109,90 (+10 ₽).

95,99 (+6 ₽).

Капуста белокочанная, 1 кг.

59,99 (цена не изм.).

72,40 (+3,9 ₽).

59,99 (цена не изм.).

Морковь, 1 кг.

79,99 (+20 ₽).

95,90 (+27,4 ₽).

73,99 (цена из приложения).

Огурцы, 1 кг.

249,99 (+150 ₽).

179,90 (+60 ₽).

179,99 (цена не изм.).

Помидоры, 1 кг.

249,99 (+50 ₽).

299,90 (цена не изм.).

269,99 (-30 ₽).

Лимоны, 1 кг.

269,99 (по акции, +40 ₽).

269,90 (+50 ₽).

269,99 (+40 ₽).

Апельсины, 1 кг.

99,99 (по акции, цена не изм.).

89,90 (-10 ₽).

83,99 (-15 ₽).

Яблоки, 1 кг.

139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).

149,90 «Голден» (по акции, +10 ₽).

139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).

Бананы, 1 кг.

159,99 (цена не изм.).

159,90 (+40 ₽).

159,99 (цена не изм.).

Общая стоимость корзины.

3623,74.

3735,20.

3831,94.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2 июня 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
