Экономист оценил последствия от запрета ввоза овощей из Армении

Решение об ограничении поставок в Россию ряда сельскохозяйственных товаров из Армении, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику, может нанести серьезный урон экономике республики. Об этом заявил в эфире Радио КП доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
Экономист отметил критическую зависимость армянских аграриев от российского рынка. По его словам, на РФ приходится около 36% всего внешнеторгового оборота Армении, а в сегменте сельхозпродукции этот показатель достигает беспрецедентных 98%.
Чирков считает, что фермеры республики окажутся в крайне тяжелом положении, так как запрет совпал с выходом на рынок нового урожая. Найти альтернативные каналы сбыта для таких объемов в сжатые сроки практически нереально. Эксперт пояснил, что соседние страны не смогут заменить российского покупателя: Грузия, Иран, Турция и Азербайджан либо сами являются экспортерами аналогичных товаров, либо имеют сложные политические отношения с Ереваном.
«Поэтому переориентировать вот такой объем поставок, это будет достаточно сложно, хотя по факту это невозможно в такой краткосрочной перспективе», — подчеркнул Чирков.
По оценке специалиста, хотя точный масштаб убытков определить пока трудно, последствия для экономики Армении в любом случае будут болезненными. Учитывая, что в последние годы страна лидировала по темпам экономического роста в ЕАЭС, сокращение экспорта сельхозпродукции может существенно замедлить эту динамику и нивелировать часть прежних достижений.