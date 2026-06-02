Минэнерго пообещало принять меры для обеспечения Крыма топливом

В конце мая в Крыму ограничили продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92 — не более 20 л в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов допускал, что на стабилизацию ситуации потребуется месяц.