Нижегородская премия для мастеров народных промыслов стала национальной

Заявки на соискание премии в 2026 году принимаются всего две недели — со 2 по 16 июня. Формы и условия участия опубликованы на сайте Минпромторга России, а вскоре заработает и официальный портал премии нхппремия.рф. Конкурс пройдет по десяти номинациям, среди которых лучший мастер, лучший молодой специалист, лучшая организация промыслов, лучший партнерский, общественный, образовательный или туристический проект, а также лучшее место бытования промыслов и событийный проект. Участвовать могут органы местного самоуправления, юрлица, ИП и простые граждане России, работающие в сфере НХП.