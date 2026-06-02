Нижегородская премия для мастеров народных промыслов стала национальной

Нижегородская премия, посвященная народным художественным промыслам, вышла на федеральный уровень.
В 2024 и 2025 годах нижегородский проект «На_родном» уже имел всероссийский статус, поддерживая мастеров народных художественных промыслов и ремёсел и их творчество из разных регионов. А в 2026 году эта региональная инициатива получила логическое развитие: именно она стала прообразом Национальной премии Российской Федерации в области народных художественных промыслов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что внимание государства крайне важно для сохранения традиций, культуры и промыслов. По ее словам, отдельная национальная премия в этой сфере служит отличной мотивацией для мастеров. Уже 10 мая 2026 года правительство России во главе с Михаилом Мишустиным постановило учредить такую премию. Награду планируют присуждать ежегодно за достижения в области НХП, включая работу мастеров, выпуск изделий с элементами промыслов, образовательные проекты, подготовку кадров, развитие мест традиционного бытования и увеличение туристического потока в эти места.
Источник: Минпромторг РФ.
Сенатор Ольга Щетинина подчеркнула, что для всей отрасли это большое событие. Она рассказала, что по поручению Валентины Ивановны вместе с федеральными министерствами и правительством Нижегородской области была проведена масштабная работа по учреждению премии. Особенно важно, что эта большая федеральная история выросла именно из нижегородской инициативы в Год единства народов России.
Заявки на соискание премии в 2026 году принимаются всего две недели — со 2 по 16 июня. Формы и условия участия опубликованы на сайте Минпромторга России, а вскоре заработает и официальный портал премии нхппремия.рф. Конкурс пройдет по десяти номинациям, среди которых лучший мастер, лучший молодой специалист, лучшая организация промыслов, лучший партнерский, общественный, образовательный или туристический проект, а также лучшее место бытования промыслов и событийный проект. Участвовать могут органы местного самоуправления, юрлица, ИП и простые граждане России, работающие в сфере НХП.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев назвал большой честью то, что региональная премия стала прообразом федеральной инициативы. Он выразил уверенность, что талантливые мастера, предприятия и коллективы из Нижегородской области составят серьезную конкуренцию коллегам со всей страны и достойно представят родной регион. Оценивать работы будут ведущие эксперты, представители органов госвласти и представители НКО. Торжественная церемония награждения, как ожидается, пройдет в Совете Федерации.
Поддержка специалистов НХП и развитие мест бытования промыслов напрямую работают на туристическую привлекательность региона в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», стартовавшего в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина.