Минэнерго РФ прокомментировало ситуацию с бензином в Крыму

В правительстве РФ прорабатывают дополнительные решения для поддержания стабильных поставок топлива в Крым. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
«В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе (Крыма — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с топливом. Аксенов отметил, что глава государства дал профильным министерствам поручения для решения этой проблемы. На данный момент поступающее в Крым топливо распределяется между регионом и Севастополем в объеме, пропорциональном численности населения субъектов.
Напомним, уже несколько дней весь Крым работает в режиме строгой экономии топлива.