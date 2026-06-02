Волгоградцы стали в два раза реже жаловаться на проблемы с ОСАГО

В Волгоградской области жители в первые три месяца этого года 1067 раз пожаловались в Банк России. Это не 11,6% меньше, чем было год назад. Регулятору звонят с претензиями по поводу действия банков, МФО, страховых компаний, ломбардов, негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй. Как отмечают в волгоградском отделении, примерно половина жалоб — на работу банков.
После тог, как регулятор и банки активизировались против мошенников, жалоб на случаи мошенничество стало меньше в два раза. Зато теперь волгоградцы жалуются, что их переводы и транзакции банки часто блокируют как подозрительные. Также за год у населения региона на 16,7% уменьшилось количество претензий, связанных с ипотечным кредитованием, а еще на треть стало меньше недовольных выплатами по ОСАГО.
— Жители Волгоградской области реже жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ), который влияет на конечную стоимость страховки, отражение показателя в АИС страхования, а также на нарушение сроков выплат по страховому случаю, — прокомментировали в Банке России.
А вот жалоб на микрофинансовые организации стало прилично больше. Часто они связаны возвратом денег за дополнительные услуги.