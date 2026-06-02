В Ростове-на-Дону на городские маршруты вышли 90 новых автобусов

В донской столице на городские маршруты вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Технику приобрели при поддержке правительства Ростовской области. Градоначальник отметил, что для дальнейшего обновления автопарка городу необходимо участвовать в федеральных программах. Этот вопрос Скрябин уже обсудил с советником губернатора Ростовской области Сергеем Медведевым.
«Вместе с правительством региона работаем над тем, чтобы пассажирского транспорта в Ростове становилось больше», — сказал Александр Скрябин.