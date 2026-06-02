Белорус зараз заплатил рекордную сумму алиментов на сына, равную цене квартиры

В Гомельской области отец заплатил алиментов на сына рекордную сумму, пишет БелТА.
Так, судебными исполнителями Гомельской области за январь — апрель 2026 года было взыскано по алиментам на несовершеннолетних детей более 13,5 миллиона белорусских рублей. При этом рекордную сумму заплатил один отец.
— Максимальная сумма долга с одного человека за последнее время — 60 тысяч рублей, что соизмеримо со стоимостью объекта недвижимости — квартиры в райцентре, — рассказал начальник управления принудительного исполнения Дмитрий Кухарев.
Максимальный долг заплатил отец, который за долги по алиментам находился в розыске. В 2010 году мужчина развелся с женой и с того времени ни разу не платил алименты. Когда его разыскали судебные исполнители, мужчина уже проживал у своей матери, имея квартиру в собственности в Добруше.
Раньше с квартирой нельзя было работать, так как это было единственное жилье должника. Но, когда было установлено его местонахождение, мужчина согласился ее продать. В итоге квартиру арестовали и реализовали.
— Порядка 60 тысяч рублей ребенок фигуранта, уже совершеннолетний, получил спустя много лет, — прокомментировал глава управления.
