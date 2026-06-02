Волгоградцы стали чаще жаловаться на блокировку переводов и «раздолжнителей»

Число претензий по ипотечному кредитованию снизилось в Волгоградской области на 16,7%, а жалоб на мошенничество — почти в два раза: со 106 до 66. В том числе граждане реже сообщали о случаях психологического давления со стороны злоумышленников. Регулятор связывает позитивную динамику с ужесточением мер борьбы с мошенниками со стороны Банка России и кредитных организаций.