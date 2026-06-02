Глава ВТБ заявил, что экономика России «ведет себя вполне прилично»

Костин ранее сообщал, что российские банки успешно адаптировались к санкциям, под которыми находятся с 2014 года. По его словам, банковский сектор продолжает кредитовать экономику и наращивать капитал. Комментируя состояние экономики, глава ВТБ пошутил, вспомнив анекдот про «80-летнего деда», который жаловался врачу на свист в ушах.