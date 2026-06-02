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Глава ВТБ заявил, что экономика России «ведет себя вполне прилично»

Российская экономика в условиях внешнего давления «ведет себя вполне прилично», а банковский сектор остается устойчивым.

Источник: РБК

Российская экономика в условиях внешнего давления «ведет себя вполне прилично», а банковский сектор остается устойчивым. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС «Вести».

По словам Костина, на Россию продолжается сильное внешнее давление, однако экономика и финансовая система сохраняют стабильность.

«На мой взгляд, с учетом всех факторов, я думаю, что экономика ведет себя вполне прилично, банковский сектор тоже достаточно здоров», — сказал глава ВТБ.

Он добавил, что Россия сталкивается с «экономической, политической и военной» войной со стороны внешних сил.

Костин ранее сообщал, что российские банки успешно адаптировались к санкциям, под которыми находятся с 2014 года. По его словам, банковский сектор продолжает кредитовать экономику и наращивать капитал. Комментируя состояние экономики, глава ВТБ пошутил, вспомнив анекдот про «80-летнего деда», который жаловался врачу на свист в ушах.

Кроме того, Костин ранее говорил, что не ожидает резкого падения курса рубля и считает возможным дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ до уровня около 12% к концу года.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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