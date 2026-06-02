Azur Air сократит около половины штата

Кроме того, руководство компании намерено сократить расходы на рейсы на 5−10% — перевозчик, например, уже отменил горячее питание на рейсах в Анталью. Источник «Ъ» добавил, что Azur Air откажется от офиса у метро «Павелецкая» в Москве. Так, административные подразделения перевозчика переедут в бизнес-центр около станции МЦК «Новохохловская», что позволит компании сэкономить на аренде не менее 30 млн руб. в год.