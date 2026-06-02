ТАСС: бельгийские авиадиспетчеры возобновили работу после внезапной забастовки

Ранее пресс-служба Брюссельского международного аэропорта сообщила, что все авиакомпании были вынуждены отменить во вторник полеты, запланированные на период с 12:00 до 19:00 по местному времени (с 13:00 до 20:00 мск) из-за внезапной забастовки авиадиспетчеров. На электронном табло все рейсы, запланированные на это время, значились как отмененные, а прибывавшие рейсы перенаправлялись в соседние страны.