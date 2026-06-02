ТАСС: бельгийские авиадиспетчеры возобновили работу после внезапной забастовки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Авиадиспетчеры Брюсселя возобновили работу после внезапно объявленной забастовки. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
«Сняты ограничения, действовавшие из-за внезапной забастовки диспетчеров, управлявших воздушным движением в районе Брюсселя», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее специальное предупреждение о закрытии подконтрольного диспетчерам бельгийской столицы части воздушного пространства страны действовало до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск). «Нового предупреждения выпущено не было, таким образом, можно сказать, что забастовка закончилась», — заметил источник.
Ранее пресс-служба Брюссельского международного аэропорта сообщила, что все авиакомпании были вынуждены отменить во вторник полеты, запланированные на период с 12:00 до 19:00 по местному времени (с 13:00 до 20:00 мск) из-за внезапной забастовки авиадиспетчеров. На электронном табло все рейсы, запланированные на это время, значились как отмененные, а прибывавшие рейсы перенаправлялись в соседние страны.
Источник ТАСС в свою очередь пояснял, что несмотря на забастовку, аварийная радиочастота, используемая в случае нештатных ситуаций, продолжала работать в обычном режиме. Он также ранее сообщал, что несмотря на закрытие диспетчерского района, из аэропорта бельгийской столицы вылетел самолет польского правительства, который затем направился в Варшаву с промежуточной посадкой в Жешуве.