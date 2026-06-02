Премия «Глобальная энергия» объявила имена 15 финалистов из 9 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Шорт-лист Международной премии «Глобальная энергия» 2026 года, в который вошли 15 ученых из 9 стран мира, объявили на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в рамках общественно-научной дискуссии «Обнуление мировой энергетики?» и деловой программы ПМЭФ-2026. Всего на премию претендовали представители 28 государств, подавшие 63 заявки, сообщили в пресс-службе университета.
«Шорт-лист премии — это всегда немного больше, чем список финалистов. Это своего рода карта направлений, в которых сегодня движется мировая энергетическая наука. Формально лауреатов будет только трое, но практика показывает, что реальное влияние премии значительно шире: многие представленные здесь работы со временем становятся масштабируемыми технологиями, начинают влиять на экономики стран и в конечном счете меняют повседневную жизнь миллионов людей», — привели в пресс-службе слова президента Ассоциации «Глобальная энергия» Сергея Брилева.
Финалисты отобраны в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». В каждой категории представлено по пять заявок.
В номинации «Традиционная энергетика» в число финалистов вошли разработки в области умных электросетей, сверхпроводимости, накопления энергии, технологий для тяжелой нефти и робототехники для атомной промышленности. В категории «Нетрадиционная энергетика» представлены исследования в сфере возобновляемой энергетики, водородных технологий и интеллектуального управления энергосистемами. Номинация «Новые способы применения энергии» объединила проекты, связанные с энергоэффективностью, накопителями энергии, новыми материалами и технологиями декарбонизации.
Заключительным этапом номинационного цикла станет определение лауреатов премии Международным комитетом под председательством нобелевского лауреата Рае Квон Чунга. Имена победителей будут объявлены в июле на Нефтяном саммите Республики Татарстан в Альметьевске. Торжественная церемония награждения традиционно состоится в рамках форума «Российская энергетическая неделя», который будет проходить с 14 по 16 октября в Москве.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.