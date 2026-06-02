Премия «Глобальная энергия» объявила имена 15 финалистов из 9 стран

«Шорт-лист премии — это всегда немного больше, чем список финалистов. Это своего рода карта направлений, в которых сегодня движется мировая энергетическая наука. Формально лауреатов будет только трое, но практика показывает, что реальное влияние премии значительно шире: многие представленные здесь работы со временем становятся масштабируемыми технологиями, начинают влиять на экономики стран и в конечном счете меняют повседневную жизнь миллионов людей», — привели в пресс-службе слова президента Ассоциации «Глобальная энергия» Сергея Брилева.