Газ-фантом: Германия купила у Канады несуществующий СПГ

Берлин договорился с Оттавой о будущих поставках сжиженного природного газа. Соглашение предусматривает ежегодную закупку до миллиона тонн, сообщает агентство «Прайм». Однако эксперты, опрошенные изданием, ставят под сомнение как маршрут, так и саму реалистичность этого контракта.
В пересчете на кубометры законтрактованный объем выглядит весьма скромно — порядка 1,36 миллиарда. Это ничтожно мало на фоне общего годового импорта ФРГ, превышающего 100 миллиардов кубометров. Для сравнения: с начала года страна уже приняла от 7 до 8 миллиардов кубов из США, от 20 до 25 — из Норвегии и около 13 — из Нидерландов. Тем не менее, газохранилища Германии достигли рекордно низких отметок.
Камень преткновения — инфраструктура. Терминал Ksi Lisims LNG, откуда пойдет газ, разместится на тихоокеанском побережье Британской Колумбии, у границы с Аляской. Его строительство еще не началось, а реализация проекта отодвинута за горизонт 2030-х годов.
Географическое положение усугубляет ситуацию. СПГ-мощности Канады сосредоточены на западе. Такая локация идеальна для азиатского рынка, но для Европы требует сложной логистики. Транспортировка в Германию возможна только через Панамский канал, что неизбежно взвинтит фрахтовые расходы.
Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин в беседе с изданием выразил сомнения, что топливо вообще доберется до европейского потребителя. По его прогнозу, при изменении конъюнктуры основной поток молекул могут перенаправить на более премиальный рынок Юго-Восточной Азии.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, также видит проблему в затратах. Он подтвердил, что канадский ресурс дешевле американского, однако дорога съедает всю ценовую разницу. Благодаря долгосрочному контракту Берлин сможет рассчитывать на дисконт, но и здесь кроется подвох. Юшков подчеркнул, что заключать соглашения на 15−20 лет немецкие компании попросту не могут. Причина — жесткий курс Евросоюза на декарбонизацию и планомерный отказ от ископаемого топлива.
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