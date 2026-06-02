Нижегородская область вошла в топ-5 по переобучению в нацпроекте «Кадры»

Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров России по числу граждан, приступивших к бесплатному переобучению в рамках нацпроекта «Кадры». Наряду с Нижегородчиной в топ попали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Самарская область. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
По словам заместителя губернатора Егора Полякова, от нижегородцев за пять месяцев поступило более 4,7 тысячи заявок, а к учебе уже приступили 1 388 человек. Для сравнения, в 2025 году на аналогичную дату учились всего 34 жителя региона. В области также расширили число образовательных организаций с 9 до 24, а количество доступных программ на портале «Работа России» выросло до 123.
Министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин отметил, что самыми популярными направлениями у нижегородцев стали программирование в 1С, аналитика с ИИ, управление БПЛА и сварочные работы. Подать заявку на бесплатное обучение могут участники СВО, мамы в декрете, безработные и пенсионеры. Информация доступна на портале «Работа России» или по телефону кадрового центра.
Ранее сообщалось, что финал чемпионата «Профессионалы» прошел в Нижнем Новгороде.