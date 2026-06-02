Нижегородская область вошла в топ-5 по переобучению в нацпроекте «Кадры»

По словам заместителя губернатора Егора Полякова, от нижегородцев за пять месяцев поступило более 4,7 тысячи заявок, а к учебе уже приступили 1 388 человек. Для сравнения, в 2025 году на аналогичную дату учились всего 34 жителя региона. В области также расширили число образовательных организаций с 9 до 24, а количество доступных программ на портале «Работа России» выросло до 123.