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Нижегородская область вошла в топ-5 по переобучению в нацпроекте «Кадры»

За пять месяцев 2026 года количество поданных заявок от жителей региона выросло в пять раз, а число приступивших к учебе — почти в 40 раз.

Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров России по числу граждан, приступивших к бесплатному переобучению в рамках нацпроекта «Кадры». Наряду с Нижегородчиной в топ попали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Самарская область. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

По словам заместителя губернатора Егора Полякова, от нижегородцев за пять месяцев поступило более 4,7 тысячи заявок, а к учебе уже приступили 1 388 человек. Для сравнения, в 2025 году на аналогичную дату учились всего 34 жителя региона. В области также расширили число образовательных организаций с 9 до 24, а количество доступных программ на портале «Работа России» выросло до 123.

Министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин отметил, что самыми популярными направлениями у нижегородцев стали программирование в 1С, аналитика с ИИ, управление БПЛА и сварочные работы. Подать заявку на бесплатное обучение могут участники СВО, мамы в декрете, безработные и пенсионеры. Информация доступна на портале «Работа России» или по телефону кадрового центра.

Ранее сообщалось, что финал чемпионата «Профессионалы» прошел в Нижнем Новгороде.

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