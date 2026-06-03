В «список Шохина» войдут дела бизнесменов из СИЗО

Бизнес-омбудсмен должен иметь списки дел в отношении предпринимателей, по которым ведет работу, — но если Борис Титов в должности уполномоченного по правам предпринимателей заносил в свой список находящихся за границей, то сегодня необходимо защищать в первую очередь тех, кто пребывает в российских СИЗО. Такое мнение в интервью РБК высказал глава РСПП, будущий бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
«В целом я думаю, что списки у омбудсмена, будь то Титов или Шохин, должны быть. В виде списка дел, по которым надо активно работать», — указал Шохин.
Видеоверсия интервью Шохина выйдет на телеканале РБК в 7:10 мск 3 июня.
26 мая 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП Александр Шохин станет новым уполномоченным по защите прав предпринимателей. Перед этим президент Владимир Путин провел встречу с Шохиным, на которой глава РСПП предложил передать функцию бизнес-омбудсмена с государственного на уровень «общественно-государственного института». Должность была вакантной с 2022 года, когда истекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова.
Предполагается модернизация института уполномоченного по правам предпринимателей. Предполагается, что в будущем аппарат и инфраструктура бизнес-омбудсмена будут обеспечиваться автономной некоммерческой организацией на базе существующей АНО «ЗаБизнес.РФ». Шохин также возглавит наблюдательный совет этой АНО. Реформирование института бизнес-омбудсмена потребует поправок в законодательство.
Есть понимание, что следственные органы не всегда возбуждают дела по собственной инициативе, отметил глава РСПП. Часто им «помогают» предприниматели, которым хочется «прихватить» тот или иной актив конкурента, или это могут быть политические амбиции у глав компаний, из-за которых их начинают более внимательно, через «лупу» рассматривать, полагает он.
«Здесь, наверное, не список лондонских “сидельцев” надо составлять, а тех “сидельцев”, которые находятся в наших следственных изоляторах, изоляторах временного содержания», — сказал Шохин. По его словам, ему в роли бизнес-омбудсмена такой список будет «несложно составить»: в статусе главы РСПП он неоднократно направлял обращения в Генпрокуратуру с просьбой смягчить обеспечительные меры в отношении того или иного предпринимателя, однако зачастую получал формальный ответ.
«Полномочия омбудсмена в этом вопросе шире с формальной юридической точки зрения, нежели у президента РСПП. Список такого рода запросов несложно составить. Там не меньше людей, чем в списке Титова», — указал Шохин. Конкретных имен он не назвал.
Что такое «список Титова».
В феврале 2018 года в Лондоне на тот момент бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с несколькими десятками предпринимателей в культурном центре «Пушкинский дом». Все они в разное время уехали за границу из-за уголовного преследования в России. На этой встрече он предложил им вернуться. Для этого им нужно было написать обращения на его имя. Титов обещал передать списки президенту Владимиру Путину. Первый такой список Титов передал в администрацию президента тогда же, в феврале 2018-го, в него вошли 16 человек. Второй аналогичный список, состоящий из девяти имен, был составлен в ноябре того же года. В результате многие фигуранты этих списков смогли беспрепятственно вернуться в Россию. Некоторые бизнесмены из списка, вернувшиеся в Россию, получили затем реальные сроки.
Экономическим преступлениям — экономическая санкция.
Шохин также предложил несколько направлений либерализации уголовного законодательства, направленных на то, чтобы экономические преступления наказывались в первую очередь «экономическим способом». А именно:
Расширить использование залога.
В Госдуме находится законопроект, регламентирующий размеры залога. «Мы договорились с Минюстом, с другими правоохранительными органами, что это будет сумма инкриминируемого ущерба», — отметил Шохин. По его словам, залог можно использовать вместе с другими обеспечительными мерами, не связанными с лишением свободы (с подпиской о невыезде или поручительством), чтобы была уверенность у следствия и суда, что человек не скроется, «откупившись» залогом.
Освобождать от уголовной ответственности при возмещении ущерба.
«Есть целый набор составов УК, которые выведены из-под классического уголовного наказания, там чисто экономическое наказание — возмещение ущерба, штраф. Еще есть возможности расширить этот перечень составов, по которым можно не применять уголовное наказание в виде лишения свободы при нетяжких экономических преступлениях», — считает Шохин.
Однозначно толковать понятие предпринимательской деятельности в контексте выбора меры пресечения.
«Введена норма в УПК, что по предпринимательским статьям нельзя использовать арест и содержание в СИЗО в качестве меры пресечения. Но складывается неоднозначное понимание, что такое предпринимательская деятельность. Поэтому, если это руководство коммерческой организации, ведущей предпринимательскую деятельность, то нельзя использовать арест. Толкование может быть разным, кроме того, к нему можно всегда что-то добавить, иные, более тяжелые составы. Хотелось бы здесь добиться однозначного толкования», — сказал Шохин.
Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы бизнес получал индульгенцию. «Если наказание существенно, то, извините, но кто-то, может быть, даже предпочтет “посидеть” в местах не столь отдаленных, чем платить серьезные деньги. Так что выбор всегда есть. Но линию на либерализацию уголовного наказания мы будем продолжать», — заключил он.