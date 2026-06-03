В «список Шохина» войдут дела бизнесменов из СИЗО

В феврале 2018 года в Лондоне на тот момент бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с несколькими десятками предпринимателей в культурном центре «Пушкинский дом». Все они в разное время уехали за границу из-за уголовного преследования в России. На этой встрече он предложил им вернуться. Для этого им нужно было написать обращения на его имя. Титов обещал передать списки президенту Владимиру Путину. Первый такой список Титов передал в администрацию президента тогда же, в феврале 2018-го, в него вошли 16 человек. Второй аналогичный список, состоящий из девяти имен, был составлен в ноябре того же года. В результате многие фигуранты этих списков смогли беспрепятственно вернуться в Россию. Некоторые бизнесмены из списка, вернувшиеся в Россию, получили затем реальные сроки.