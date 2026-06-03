Нацбанк ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 3 июня

Национальный банк скорректировал курсы валют на 3 июня, среду. Так, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля опустился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 3 июня, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,7976 белорусского рубля, 1 евро — 3,2572 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8427 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими на вторник, 2 июня, курс доллара и курс евро стали заметно выше, а курс российского рубля стал ниже на среду, 3 июня. Заметнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0278 белрубля, курс евро подрос на 0,0303 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0136 белрубля.
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