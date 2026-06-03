Мантуров допустил новые меры против «лазеек» при ввозе машин из ЕАЭС

По словам вице-премьера, меры по закрытию «лазеек» будут приниматься по мере того, как партнеры по ЕАЭС начнут использовать схемы поставок автомобилей иностранных брендов. «Будет несправедливо: подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства — и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили», — сказал он.