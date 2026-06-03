Мантуров допустил снижение себестоимости МС-21 после 2030 года

По его словам, вопрос цены самолета сохранится до 2030 года. Сниматься он будет по мере увеличения серийности и снижения издержек производства. «Себестоимость первых машин, безусловно, будет выше рыночной цены, это неизбежно с учетом того количества изменений и новых агрегатов, которые самолет получил в ходе импортозамещения», — заявил господин Мантуров.