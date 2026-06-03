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Мантуров назвал сроки подготовки новой программы развития авиаотрасли России

Обновленная версия Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА) должна появиться до конца года, сообщил в интервью «Ъ» первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Обновленная версия Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА) должна появиться до конца года, сообщил в интервью «Ъ» первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Параллельно с актуализацией КПГА идет процесс оптимизации расходов в авиаотрасли, добавил господин Мантуров. «Что касается объемов финансирования, то для оптимизации расходов внедряются новые методы управления, направленные, в частности, на фиксацию директивных цен и снижение трудоемкости изготовления, привлекаются альтернативные поставщики», — отметил первый вице-премьер.

КПГА была принята в 2022 году. В ней закреплены планы по объему производства воздушных судов.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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