Мантуров с осторожным оптимизмом оценил рынок легковых автомобилей

«С учетом того, что есть определенная положительная тенденция за первые четыре месяца, с осторожным оптимизмом рассчитываем, что она сохранится», — сказал господин Мантуров. Он добавил, что важным фактором станет снижение ключевой ставки ЦБ. По мнению вице-премьера, это может стимулировать спрос, когда потребители начнут переводить средства с депозитов в покупку долгосрочных товаров.