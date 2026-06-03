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Мантуров с осторожным оптимизмом оценил рынок легковых автомобилей

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассчитывает, что положительная динамика на рынке легковых автомобилей сохранится по итогам 2026 года. Об этом он заявил в интервью «Ъ».

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассчитывает, что положительная динамика на рынке легковых автомобилей сохранится по итогам 2026 года. Об этом он заявил в интервью «Ъ».

По словам вице-премьера, по итогам первых четырех месяцев на авторынке уже заметна положительная тенденция, однако дальнейшая динамика будет зависеть от денежно-кредитной политики.

«С учетом того, что есть определенная положительная тенденция за первые четыре месяца, с осторожным оптимизмом рассчитываем, что она сохранится», — сказал господин Мантуров. Он добавил, что важным фактором станет снижение ключевой ставки ЦБ. По мнению вице-премьера, это может стимулировать спрос, когда потребители начнут переводить средства с депозитов в покупку долгосрочных товаров.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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