Добычу полезных ископаемых в пойме Иртыша под Омском оценили в 25 млн рублей

Как обратил внимание «СуперОмск», по состоянию на вторник, 2 июня 2026 года, стартовал прием заявок на аукцион за право добычи полезных ископаемых на участке Большекулачинского месторождения площадью более 31 гектара. Земля находится на правобережной пойме реки Иртыш северо-западнее села Надеждино.