Добычу полезных ископаемых в пойме Иртыша под Омском оценили в 25 млн рублей

Как обратил внимание «СуперОмск», по состоянию на вторник, 2 июня 2026 года, стартовал прием заявок на аукцион за право добычи полезных ископаемых на участке Большекулачинского месторождения площадью более 31 гектара. Земля находится на правобережной пойме реки Иртыш северо-западнее села Надеждино.
Как следует из сопроводительной документации, речь идет о возможности добычи строительных песков, соответствующий договор готовы заключить на 5 лет. Минимальный размер платы на старте конкурсной процедуры составляет около 25,659 миллиона рублей.
На начало 2026 года размер «забалансовых запасов» по участку превышает 2,15 миллиона кубометров. Согласно документации, пользователь недр обязан обеспечить уровень добычи полезных ископаемых не менее 861,59 кубометра. При этом ежегодно им предоставляется отчетность в Минприроды Омской области.