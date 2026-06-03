СПГ-тишина: Катар и Эмираты ударились в теневую навигацию

Крупнейшие поставщики сжиженного природного газа идут на крайние меры ради возобновления экспорта. Танкеры Катара и Объединенных Арабских Эмиратов начали массово скрывать передвижение, пересекая блокированный Ормузский пролив. О новой тактике рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и данные систем слежения за судами.
Издание констатирует, что у Дохи и Абу-Даби заканчиваются и время, и терпение. Хотя ни QatarEnergy, ни Abu Dhabi National Oil Co. не находятся под какими-либо санкциями, их флот фактически уходит в тень. Мера вынужденная и направлена исключительно на минимизацию рисков для экипажей и груза.
Агентство зафиксировало конкретные случаи скрытного прохода. Только за май как минимум четыре катарских и столько же эмиратских судов преодолели пролив незамеченными для транспондеров. Источники утверждают, что Доха ввела жесткий инструктаж: капитаны обязаны отключать системы автоматической идентификации в районе крупнейшего в мире терминала Рас-Лаффан, а также на всем протяжении залива. Для повышения безопасности танкерам предписано ходить парами. Тех командиров экипажей, кто отказывается вести «слепое» судно, заменяют.
Опрошенные эксперты бьют тревогу. Распространение тайных транзитов подрывает самые основы международной морской торговли и превращает ключевые водные артерии в зону повышенного хаоса. Однако прагматика берет верх. Bloomberg отмечает, что серая навигация уже позволила возобновить часть отгрузок. Практику, скорее всего, расширят, хотя еще недавно каждую партию СПГ можно было отслеживать онлайн в реальном времени.
Старший аналитик MST Marquee Саул Кавоник назвал поведение производителей газа естественным. Попытки уклоняться от иранских атак и использование теневых методов, по его мнению, будут продолжаться, пока Тегеран угрожает судоходству, причем эта ситуация способна затянуться и после заключения мирного соглашения.
Коллапс навигации спровоцирован перекрытием пролива, через который идут 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов СПГ. Тегеран заблокировал проход после начала военной операции США и Израиля. В ответ Дональд Трамп 13 апреля объявил о блокаде иранских портов. Режим сняли только в конце мая на фоне подготовки мирного соглашения с Исламской Республикой.
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