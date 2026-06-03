Мантуров сообщил о скорой сдаче второго танкера для «Арктик СПГ-2»

Господин Мантуров отметил, что строительство судов для проекта остается сложной технологической задачей, но верфь «поступательно с ней справляется». «Первый — “Алексей Косыгин” — уже ходит, второй сдается в самое ближайшее время. И я рассчитываю, что еще один в этом году будет сдан точно», — сказал он.