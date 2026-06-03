Уровень безработицы в Хабаровском крае ниже среднего по России

Ситуацию на рынке труда в Хабаровском крае обсудили на заседании правительства региона. Участники внесли в повестку актуальные вопросы сферы занятости: уровень безработицы в крае, который в настоящее время ниже среднего по России, нехватку кадров в промышленности, помощь соискателям в поиске работы и способы закрепления специалистов в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Председатель комитета по труду и занятости населения Константин Виноградов в докладе отметил, что сегодня рынок труда края характеризуется историческим минимумом безработицы — 1%. Это ниже, чем в среднем по России и по Дальнему Востоку. При этом остро стоит проблема дефицита кадров. Так, по состоянию на 1 мая работодатели заявили порядка 27 тыс. вакансий, а на учёте в службе занятости состоят всего 1,4 тыс. безработных. Как отметил Константин Виноградов, больше всего специалистов не хватает в строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле, на транспорте, в здравоохранении и образовании.
В рамках федерального проекта «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры» по поручению Президента в крае ведется перенастройка системы занятости. Старые «биржи труда» уходят в прошлое, на смену им приходят современные кадровые центры «Работа России» с карьерными консультантами. Они помогают соискателям найти свои сильные стороны и грамотно составить резюме. Всероссийская ярмарка трудоустройства, в которой ежегодно участвуют более 400 работодателей, помогла в 2025 году найти работу более чем 500 жителям края. В этом году федеральный этап ярмарки пройдёт 26 июня.
Губернатор Дмитрий Демешин, комментируя доклад, назвал три главные проблемы: отток населения, негативная демография и неумение закрепить в крае тех, кто приезжает временно. Как следствие — острый дефицит рабочих профессий.
— Это не только ваши задачи, но вы должны быть ключевым координирующим центром в части администрирования рынка труда. Наша конечная цель — чтобы рабочие, инженерные специальности стали для молодёжи престижным, осознанным выбором, — отметил глава региона. — Важно, чтобы молодые люди видели своё профессиональное будущее здесь, у нас в крае. И мы помогали им оставаться, работать на предприятиях.
В крае работает связка «рынок труда — образование». На базе 12 вузов и 30 колледжей открыты 42 центра карьеры. Результат — доля выпускников, уезжающих из края на работу в другие регионы, за пять лет снизилась с 36 до 26%. Восемь вузов и 18 колледжей и техникумов края входят в топ-20 национального рейтинга трудоустройства выпускников. Однако этого недостаточно.
Решать проблему нехватки рабочих рук в промышленности Дмитрий Демешин поручил комплексно, увязав ее с другой поставленной президентом задачей — решением демографического вопроса. Правительство региона должно сделать ставку не на привлечение мигрантов и соотечественников из других регионов, а на сокращение миграции за пределы Хабаровского края. Для этого необходимо создать комфортные условия жизни для людей, определить понятные перспективы карьерно роста и повышения материального благосостояния. Именно такой системный подход в перспективе нескольких лет должен обеспечить динамично растущую краевую промышленность рабочими руками.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что работа с молодежью — одна из ключевых в решении вопроса дефицита кадров. Губернатор обратил внимание на необходимость системной работы с победителями конкурсов и чемпионатов профмастерства. Таких специалистов нужно трудоустраивать на лучшие предприятия, тогда их успехи будут примером для других.
Отдельное внимание специалистам, привлечённым по программе повышения трудовой мобильности. Им нужно помогать закрепиться в регионе, в том числе с помощью мер поддержки, чтобы они остались здесь жить здесь на постоянной основе.
Большое внимание глава региона уделил в ходе обсуждения вопросу трудоустройства ветеранов СВО. По его поручению в крае разработан и внедрен специальный корпоративный стандарт. Он включает два направления — трудоустройство и профессиональное обучение. Председатель комитета по труду и занятости Константин Виноградов доложил, что в рамках этого направления обратились 239 участников СВО. За каждым закреплён индивидуальный куратор. Трудоустроены 113 человек, на профобучение направлены 64, остальные проходят реабилитацию или лечение, после чего также будут обеспечены работой или возможностью получить новые профессиональные навыки.
— Кадровая политика должна быть инструментом закрепления людей в крае. Работодатель должен быть вовлечён в этот процесс. Людской ресурс сейчас становится всё дороже. И для того, чтобы его удержать, даже не просто привлечь, а удержать, — должен быть комплекс решений. И предложить молодёжи интересную оплачиваемую работу, самореализацию, уважение к себе мы с вами можем, но вместе с работодателями, - резюмировал Дмитрий Демешин.