Уровень безработицы в Хабаровском крае ниже среднего по России

Председатель комитета по труду и занятости населения Константин Виноградов в докладе отметил, что сегодня рынок труда края характеризуется историческим минимумом безработицы — 1%. Это ниже, чем в среднем по России и по Дальнему Востоку. При этом остро стоит проблема дефицита кадров. Так, по состоянию на 1 мая работодатели заявили порядка 27 тыс. вакансий, а на учёте в службе занятости состоят всего 1,4 тыс. безработных. Как отметил Константин Виноградов, больше всего специалистов не хватает в строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле, на транспорте, в здравоохранении и образовании.