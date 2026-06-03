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Экспорт зерна из Приморья вырос на 11 тысяч тонн

С 1 по 31 мая 2026 года на экспорт оформлено 172,8 тысячи тонн.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор фиксирует рост экспорта зерна и продуктов его переработки из Приморского края. С 1 по 31 мая 2026 года на экспорт оформлено 172,8 тысячи тонн такой продукции. Это на 11 тысяч тонн больше, чем в апреле, когда было проконтролировано 161,9 тысячи тонн. Основные покупатели — Китай и Южная Корея. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

В Китай в мае отправили 86,3 тысячи тонн. В этот объем вошли 29,4 тысячи тонн кукурузы, 25,8 тысячи тонн сои, 13,5 тысячи тонн подсолнечного шрота, 9,7 тысячи тонн ячменя, а также соевая мука, жмых, горох и продовольственные семена льна. Почти столько же — 86,1 тысячи тонн — ушло в Республику Корея: 53,5 тысячи тонн пшеницы и 32,6 тысячи тонн кукурузы.

Кроме того, в мае оформлены поставки в Монголию — 200 тонн рисовой крупы, в Канаду — 48 тонн риса, во Вьетнам — 12,5 тонны семян подсолнечника. Вся продукция прошла необходимые исследования и получила фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям стран-импортеров.

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