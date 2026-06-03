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Вице-премьер заявил о росте доли российских автомобилей на рынке

Первый вице-премьер Денис Мантуров предупредил о готовности властей оперативно перекрывать обходные пути при импорте автомобилей.

Первый вице-премьер Денис Мантуров предупредил о готовности властей оперативно перекрывать обходные пути при импорте автомобилей. В интервью газете «Коммерсантъ» он дал понять, что утвержденная до 2030 года ежегодная индексация утилизационного сбора не является замороженной догмой. Правительство продолжит точечно реагировать на любые попытки недобросовестного ввоза с территории Евразийского экономического союза.

Чиновник объяснил логику кабинета министров принципом справедливости. Ситуация, при которой крупные индустриальные партнеры вкладывают средства в локализацию, загружают заказами российских производителей автокомпонентов, а в это время параллельным потоком на льготных условиях заезжают машины иностранных брендов, по его словам, категорически недопустима. Меры по герметизации границ внутри Союза станут неизбежным ответом, как только кто-либо из партнеров начнет задействовать сомнительные схемы поставок.

Первый зампред правительства отдельно остановился на доле российского продукта на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что значительная часть модельного ряда выпускается совместно с зарубежными компаниями. С учетом глубины локализации и передачи технологий эта техника классифицируется как российская. Мантуров зафиксировал, что рыночная доля произведенных в РФ автомобилей уже преодолела планку в 60 процентов против прежних 53−55.

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