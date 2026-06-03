Вице-премьер заявил о росте доли российских автомобилей на рынке

Первый зампред правительства отдельно остановился на доле российского продукта на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что значительная часть модельного ряда выпускается совместно с зарубежными компаниями. С учетом глубины локализации и передачи технологий эта техника классифицируется как российская. Мантуров зафиксировал, что рыночная доля произведенных в РФ автомобилей уже преодолела планку в 60 процентов против прежних 53−55.