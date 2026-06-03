Бельгия завалила рынки урожаем картошки и осталась без денег

Европейцам все труднее конкурировать с Китаем, Индией и Египтом. Эти страны агрессивно наращивают экспорт замороженного фри по демпинговым ценам. Пока их объемы значительно уступают бельгийским, однако поставки из Китая и Индии за год удвоились. Для Бельгии это не только экономический, но и культурный удар. На этом фоне фермеры резко сокращают посадки, опасаясь, что золотая эпоха рынка осталась позади. Один из героев материала NYT уже урезал клин под картофель с привычных 170 акров до 17.