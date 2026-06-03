Бельгия завалила рынки урожаем картошки и осталась без денег

Бельгийские фермеры оказались в финансовой западне. Страна, чьи киоски с бумажными рожками жареного картофеля давно стали национальным символом, не знает, куда девать рекордный урожай. О катастрофическом затоваривании рынка написала газета The New York Times.
Масштаб бедствия раскрывают цифры. В Европе скопился избыток примерно в пять миллионов тонн картофеля, предназначенного для производства фри. Бельгия как крупнейший мировой экспортер замороженного продукта приняла удар на себя. Спотовая цена за тонну на местном рынке месяцами держится на нуле. Для сравнения: всего три года назад она достигала почти 600 евро.
История одного из производителей, Криса Д’хаэйере, выглядит как приговор отрасли. Фермер несколько месяцев держал на складе около тысячи тонн клубней. Он предлагал урожай практически даром, за пару евро за тонну, но покупателей не нашлось. Самым дешевым способом избавиться от залежей оказалась утилизация. Картофель просто высыпали обратно на поля.
Причин коллапса несколько. Благоприятная погода обеспечила крупнейший урожай за восемь лет. Одновременно спрос просел сразу по нескольким фронтам. По экспорту ударили тарифы администрации Дональда Трампа, возросшая конкуренция со стороны азиатских поставщиков и сбои в логистике, вызванные войной в Иране.
Ситуацию усугубляет дорогая энергия и удобрения. Для индустрии замороженного фри, где маржа традиционно невысока, затраты на хранение, охлаждение, транспортировку и переработку становятся неподъемными.
Меняются и глобальные привычки потребителей. Все больше людей переключаются на более здоровые перекусы. На североамериканском рынке дополнительным фактором давления стали препараты для похудения вроде Ozempic и Wegovy, которые снижают потребление жареной пищи. Отраслевые эксперты признают, что глобальный спрос на замороженный фри все еще растет, но темпы замедлились вдвое — примерно до 2,5 процента в год против прежних пяти.
Европейцам все труднее конкурировать с Китаем, Индией и Египтом. Эти страны агрессивно наращивают экспорт замороженного фри по демпинговым ценам. Пока их объемы значительно уступают бельгийским, однако поставки из Китая и Индии за год удвоились. Для Бельгии это не только экономический, но и культурный удар. На этом фоне фермеры резко сокращают посадки, опасаясь, что золотая эпоха рынка осталась позади. Один из героев материала NYT уже урезал клин под картофель с привычных 170 акров до 17.
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