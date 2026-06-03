«ЭРА-ГЛОНАСС» за 11 лет передала спасателям 600 тыс. аварийных вызовов

«Ровно 11 лет назад, в 2015 году, по поручению президента России Владимира Путина было создано АО “ГЛОНАСС” — оператор первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте национального масштаба “ЭРА-ГЛОНАСС”. За это время “ЭРА-ГЛОНАСС” передала спасателям 600 тыс. аварийных вызовов, ежегодно спасая тысячи водителей и пассажиров при ДТП», — сказали в пресс-службе.