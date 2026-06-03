«ЭРА-ГЛОНАСС» за 11 лет передала спасателям 600 тыс. аварийных вызовов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российская система аварийного оповещения передала спасателям 600 тыс. аварийных вызовов за 11 лет работы, сообщили ТАСС в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».
Сейчас к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13,7 млн автомобилей.
«Ровно 11 лет назад, в 2015 году, по поручению президента России Владимира Путина было создано АО “ГЛОНАСС” — оператор первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте национального масштаба “ЭРА-ГЛОНАСС”. За это время “ЭРА-ГЛОНАСС” передала спасателям 600 тыс. аварийных вызовов, ежегодно спасая тысячи водителей и пассажиров при ДТП», — сказали в пресс-службе.
В компании также уточнили, что за пять месяцев 2026 года система обработала 50 тыс. аварийных сообщений, причем более 41 тыся. из них поступили в автоматическом режиме.