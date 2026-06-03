Приморье — в лидерах на Дальнем Востоке по выдаче гектаров

Приморский край лидирует по количеству выданных участков по программе «Гектар». Именно в Приморье с 2016 года по май нынешнего года жители России подали по программе 113 061 заявление — это 34% всех заявлений, поданных в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа.