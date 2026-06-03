Приморье — в лидерах на Дальнем Востоке по выдаче гектаров

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока, в Приморье передано в собственность и долгосрочную аренду 8 104 участка для 10 048 человек.
В Приморском крае на своих гектарах жители России строят индивидуальное жилье, используют их для сельского хозяйства, туризма и предпринимательства. Наиболее востребованными стали территории Надеждинского, Хасанского, Шкотовского, Партизанского муниципальных округов, Уссурийского городского округа. Почти 59% всех заявок приходится на эти муниципальные образования региона.
Напомним, в 2025 году были приняты изменения в законодательство, направленные на повышение эффективности программы. Упрощен порядок исключения из земель лесного фонда участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.