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Приморье — в лидерах на Дальнем Востоке по выдаче гектаров

Приморский край лидирует по количеству выданных участков по программе «Гектар». Именно в Приморье с 2016 года по май нынешнего года жители России подали по программе 113 061 заявление — это 34% всех заявлений, поданных в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа.

Источник: Светлана Дорохова

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока, в Приморье передано в собственность и долгосрочную аренду 8 104 участка для 10 048 человек.

В Приморском крае на своих гектарах жители России строят индивидуальное жилье, используют их для сельского хозяйства, туризма и предпринимательства. Наиболее востребованными стали территории Надеждинского, Хасанского, Шкотовского, Партизанского муниципальных округов, Уссурийского городского округа. Почти 59% всех заявок приходится на эти муниципальные образования региона.

Напомним, в 2025 году были приняты изменения в законодательство, направленные на повышение эффективности программы. Упрощен порядок исключения из земель лесного фонда участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.