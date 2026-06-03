В Приморье запустили производство сухого льда и жидкой углекислоты

Всего на ТОР «Приморье» свои проекты реализуют 141 резидент. Бизнес инвестирует более 292,9 миллиарда рублей и создает 13,8 тысячи рабочих мест. Резидентам доступны налоговые льготы: нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, а также земельная и инфраструктурная поддержка.