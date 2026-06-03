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В Приморье запустили производство сухого льда и жидкой углекислоты

Фактический объем вложений составил 222,32 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

На территории опережающего развития «Приморье» введено в эксплуатацию новое производство жидкой двуокиси углерода и сухого льда. Инвестором выступила компания, которая является резидентом ТОР. Фактический объем вложений составил 222,32 миллиона рублей, создано 66 рабочих мест. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Сейчас предприятие выпускает жидкую двуокись углерода и сухой лед. Продукция проходит строгую проверку качества, на каждую партию выдается паспорт соответствия. Она востребована в промышленности, строительстве, здравоохранении и пищевой отрасли.

Всего на ТОР «Приморье» свои проекты реализуют 141 резидент. Бизнес инвестирует более 292,9 миллиарда рублей и создает 13,8 тысячи рабочих мест. Резидентам доступны налоговые льготы: нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, а также земельная и инфраструктурная поддержка.