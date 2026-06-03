В «Авито авто» рассказали, какие новые автомобили подешевели в России весной

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Автомобили Belgee X70, Omoda C7 и Chery Tiggo 9 стали лидерами по снижению средней цены на российском рынке новых машин по итогам весны 2026 года, сообщили ТАСС эксперты «Авито авто».
«Средняя цена некоторых моделей снизилась. В числе лидеров: Belgee X70 (-11,6%, до 2,8 млн рублей), Omoda C7 (-10,4%, до 3,2 млн рублей), Chery Tiggo 9 (-7,2%, до 4,5 млн рублей), Omoda C5 (-5,5%, до 2,7 млн рублей)», — рассказали они.
Также потеряли в цене Jaecoo J7 (-4,9%), Jaecoo J8 (-4,3%), Geely Atlas (-3,5%), Jetour Dashing (-1,9%), Haval H3 (-1,7%) и Belgee X50 (-1,5%).
По данным экспертов, средняя цена нового автомобиля по рынку в целом составила 3,5 млн рублей, а спрос на новые машины за весну вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом самыми востребованными моделями за этот период стали Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion.