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Мантуров анонсировал создание укороченного самолета МС-21

В России планируют создать укороченную версию самолета МС-21, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ъ». В самолете будет на две секции меньше, чем в полной модификации. Модель будет представлена после 2028 года, добавил господин Мантуров.

В России планируют создать укороченную версию самолета МС-21, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ъ». В самолете будет на две секции меньше, чем в полной модификации. Модель будет представлена после 2028 года, добавил господин Мантуров.

«Самолет будет прямым конкурентом А320, такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам», — сказал господин Мантуров.

Сначала коммерческим эксплуатантам поставят полную версию МС-21, уточнил первый вице-премьер. «Дальше будет формироваться заказ на короткую версию и ее выход в серию. Потребуется сертификация или внесение изменений в сертификат, по сути — это новый самолет, хотя там все системы те же самые, только две секции будут вырезаны», — добавил Денис Мантуров.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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