Мантуров анонсировал создание укороченного самолета МС-21

Сначала коммерческим эксплуатантам поставят полную версию МС-21, уточнил первый вице-премьер. «Дальше будет формироваться заказ на короткую версию и ее выход в серию. Потребуется сертификация или внесение изменений в сертификат, по сути — это новый самолет, хотя там все системы те же самые, только две секции будут вырезаны», — добавил Денис Мантуров.