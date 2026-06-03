В Алматы хотят избавиться от БРТ на одной из улиц

Эксперты считают, что демонтаж БРТ лишь усилит пробки. Кроме того, пострадают не только пассажиры и водители, но и малый бизнес. «Если это всё убрать, то это приведёт к тому, что этот пешеходный трафик снизится, соответственно, и бизнесу станет хуже. То есть здесь нет абсолютно никаких бенефициаров, это очень такое вредное решение, которое будет делать это всё хуже. Если удобство пользования общественным транспортом снизится, то огромное количество людей просто возьмут и пересядут на личный транспорт. Да, будут больше пользоваться такси. Соответственно, загруженность улиц всех — она лишь увеличится», — заявил урбанист Диас Маратулы.