В Алматы хотят избавиться от БРТ на одной из улиц

Автомобилистам нравится решение по ликвидации БРТ, а вот пользователи общественного транспорта — недовольны. «Зачем убирать, если это может экономить время? И люди специально пользуются общественным транспортом, чтобы добираться быстрее. Мне не будет хватать времени на передвижение. И я буду часто опаздывать, что может вызывать у меня проблемы», — рассказала алматинка Айсана Аскарова.
О возможной ликвидации БРТ заявили чиновники. Они отметили, что когда строили линию, не могли и представить, что поток машин сместится на самый оживлённый проспект — Аль-Фараби. Власти надеялись, что жители города пересядут на общественный транспорт. Теперь же рассматривается введение одностороннего движения по Тимирязева.
«Пропускная способность улицы сильно уменьшилась, в связи с чем данный трафик перебросился на Аль-Фараби. И на Аль-Фараби мы сейчас видим большие заторы в часы пик. Для решения этого вопроса, чтобы вернуть пропускную способность, рассматривается одностороннее движение по улице Тимирязева с переносом автобусных полос с центра улицы на края», — рассказал руководитель управления организации дорожного движения Алматы Ержан Диханбаев.
Автомобилисты рады такому решению. Они говорят, что ездить по улице с БРТ невыносимо. Движение для машин сужено до одной полосы, а с появлением новых линий на улице Желтоксан и проспекте Райымбека город буквально оказался парализованным. «На самом деле слишком загружено всё стало после того, как они сделали это БРТ и убрали левую полосу. Я вообще бросаю машину и иду пешком чаще всего. И не успеваю практически никуда, получается», — отметила алматинка Екатерина Волкова.
Эксперты считают, что демонтаж БРТ лишь усилит пробки. Кроме того, пострадают не только пассажиры и водители, но и малый бизнес. «Если это всё убрать, то это приведёт к тому, что этот пешеходный трафик снизится, соответственно, и бизнесу станет хуже. То есть здесь нет абсолютно никаких бенефициаров, это очень такое вредное решение, которое будет делать это всё хуже. Если удобство пользования общественным транспортом снизится, то огромное количество людей просто возьмут и пересядут на личный транспорт. Да, будут больше пользоваться такси. Соответственно, загруженность улиц всех — она лишь увеличится», — заявил урбанист Диас Маратулы.
Пассажиропоток на БРТ больше, чем в метрополитене. Недавнее появление строительной техники и заборов на улице Тимирязева заставило алматинцев задуматься: неужели БРТ действительно уберут. Работы идут уже несколько дней. Однако в акимате пояснили: сейчас здесь расширяют пешеходную зону, а не демонтируют БРТ. Окончательного решения по его судьбе пока нет — обсуждать возможную реконструкцию будут летом, когда на улице станет меньше пробок.