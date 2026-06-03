Delfi: новый премьер Латвии намерен разорвать торговые связи с Россией

8 мая Андрис Спрудс, занимавший тогда пост министра обороны Латвии, заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку после вторжения в воздушное пространство страны украинских беспилотников, которые не были сбиты и упали на территории нефтебазы в городе Резекне, повредив четыре резервуара. Произошедшее вызвало в Латвии правительственный кризис, и вслед за главой оборонного ведомства Эвика Силиня 14 мая объявила о своей отставке с поста премьера. 16 мая президент Латвии Эдгарc Ринкевичс предложил депутату Сейма Кулбергсу занять пост премьер-министра республики и сформировать новый состав правительства.