Delfi: новый премьер Латвии намерен разорвать торговые связи с Россией

ВИЛЬНЮС, 3 июня. /ТАСС/. Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс («Объединенный список») заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией, но признал, что в отдельных отраслях без исключений не обойтись. Об этом передает портал Delfi.
«Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно», — говорится в публикации.
Поиск решения этого вопроса будет поручен главе МИД балтийской республики Байбе Браже. В то же время премьер-министр признал, что в некоторых отраслях могут быть исключения. По его словам, фармацевтические предприятия Латвии не смогут быстро переквалифицироваться, поэтому этот вопрос будет обсуждаться отдельно с главами фармацевтических компаний.
Ранее депутаты Сейма (парламент) Латвии проголосовали за утверждение правительства Кулбергса, сформированное «Объединенным списком», «Национальным объединением», «Новым единством» и «Союзом зеленых и крестьян». Новый состав кабмина поддержали 66 парламентариев, 25 депутатов проголосовали против.
8 мая Андрис Спрудс, занимавший тогда пост министра обороны Латвии, заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку после вторжения в воздушное пространство страны украинских беспилотников, которые не были сбиты и упали на территории нефтебазы в городе Резекне, повредив четыре резервуара. Произошедшее вызвало в Латвии правительственный кризис, и вслед за главой оборонного ведомства Эвика Силиня 14 мая объявила о своей отставке с поста премьера. 16 мая президент Латвии Эдгарc Ринкевичс предложил депутату Сейма Кулбергсу занять пост премьер-министра республики и сформировать новый состав правительства.