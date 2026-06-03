В Хабаровском крае впервые создадут специализированную одежду для людей с ОВЗ

— Очень хочу помочь людям с инвалидностью, создав простую, удобную и модную одежду по их меркам и потребностям. Иногда достаточно дополнительных карманов или молний, но именно такие, на первый взгляд незначительные, детали делают быт человека гораздо уютнее, — рассказала Антонина Белова.