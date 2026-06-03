В Хабаровском крае впервые создадут специализированную одежду для людей с ОВЗ

К губернаторскому проекту «Сделано в Хабаровском крае» присоединилась хабаровская мастерская по индивидуальному пошиву одежды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас здесь работают над первой специализированной линейкой для людей с ограниченными физическими возможностями.
Участником проекта стала предприниматель Антонина Белова (бренд «АMORESNUG»). В прошлом году она уже сшила первые модели адаптивной одежды — они успешно прошли тестирование, а владельцы дали мастерской ценные рекомендации.
— Очень хочу помочь людям с инвалидностью, создав простую, удобную и модную одежду по их меркам и потребностям. Иногда достаточно дополнительных карманов или молний, но именно такие, на первый взгляд незначительные, детали делают быт человека гораздо уютнее, — рассказала Антонина Белова.
Коллекцию планируют представить уже в августе во флагманском магазине «Сделано в Хабаровском крае» в Москве.
— Создание первой адаптивной коллекции под региональным брендом отвечает и социальному запросу, и экономическим соображениям. Одежда для всех людей должна быть удобной, модной и красивой, — отметила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Всего к проекту «Сделано в Хабаровском крае» уже присоединились 158 брендов. Поддержка предпринимателей ведется по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Летом 2025 года флагманский магазин «Сделано в Хабаровском крае» открылся в Москве, а совсем недавно — в Калуге. В планах — регистрация бренда в Белоруссии и Китае.