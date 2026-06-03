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Новый премьер Латвии хочет разорвать торговые связи с Россией

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией. Однако он признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись.

Источник: Reuters

Как передает агентство LETA, новый глава правительства намерен дать поручение министру иностранных дел Байбе Браже, которая должна будет проработать пути решения проблемы со структурами Европейского союза. Новый внешнеторговый план Риги предполагает полную остановку торговли с Россией, за исключением ряда критически важных направлений.

Кулбергс отдельно упомянул латвийскую фармацевтическую отрасль, подчеркнув, что этот сектор объективно не способен оперативно переориентироваться на альтернативные рынки сбыта.

Согласно официальной статистике, за первый квартал 2026 года объемы экспорта из Латвии в РФ составили €244,15 млн, а импорт из России в Латвию составил €10,51 млн.

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