На Красноярской ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию второй турбогенератор

«Ввод второго нового турбоагрегата за месяц — важный этап комплексной модернизации Красноярской ТЭЦ-1. Оба агрегата установлены взамен оборудования, которое отработало более 65 лет и выработало свой ресурс. Мы последовательно заменяем устаревшие мощности на современные отечественные турбины с более высоким коэффициентом полезного действия и улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Для Красноярска это прежде всего дополнительная надежность одного из крупнейших теплоисточников города и более эффективная работа станции в условиях растущих нагрузок», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.