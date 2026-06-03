На Красноярской ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию второй турбогенератор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Красноярской ТЭЦ-1 введен в промышленную эксплуатацию новый турбоагрегат № 15 мощностью 35 МВт. Это уже второй за месяц турбогенератор, запущенный на станции в рамках масштабной программы модернизации.
Красноярская ТЭЦ-1 продолжает масштабное обновление генерирующего оборудования. Проект реализуется с 2019 года в рамках федеральной программы модернизации тепловой генерации КОММод. Программа предусматривает замену выработавших ресурс турбоагрегатов на современное отечественное оборудование с более высокой эффективностью и надежностью.
Новый турбогенератор № 15 установленной электрической мощностью 35 МВт прошел комплексные испытания. В течение пяти суток оборудование работало под нагрузкой в различных режимах. Специалисты проверили устойчивость работы турбины, параметры основного и вспомогательного оборудования, а также его взаимодействие с действующей технологической схемой станции. После завершения испытаний турбоагрегат ввели в промышленную эксплуатацию. Оборудование полностью соответствует техническим требованиям, предъявляемым к генерирующим объектам.
Ранее на Красноярской ТЭЦ-1 ввели в работу турбину № 16 такой же электрической мощностью — 35 МВт, номинальной тепловой мощностью 135 Гкал/ч. Новый агрегат позволил эффективнее использовать действующее оборудование станции, в том числе турбогенераторы № 11 и № 12.
«Ввод второго нового турбоагрегата за месяц — важный этап комплексной модернизации Красноярской ТЭЦ-1. Оба агрегата установлены взамен оборудования, которое отработало более 65 лет и выработало свой ресурс. Мы последовательно заменяем устаревшие мощности на современные отечественные турбины с более высоким коэффициентом полезного действия и улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Для Красноярска это прежде всего дополнительная надежность одного из крупнейших теплоисточников города и более эффективная работа станции в условиях растущих нагрузок», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.
Замена турбоагрегатов позволяет повысить эффективность выработки тепловой и электрической энергии, снизить удельный расход топлива и увеличить надежность энергоснабжения потребителей. Современные турбины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками и рассчитаны на стабильную работу в составе обновленной технологической схемы станции.
Сегодня на Красноярской ТЭЦ-1 установлено 10 турбогенераторов суммарной установленной электрической мощностью 435,9 МВт. Обновление генерирующего оборудования идет параллельно с масштабной экологической модернизацией станции. Здесь уже построена новая дымовая труба высотой 275 метров взамен трех старых труб, проведена комплексная замена двух котлоагрегатов по 220 тонн пара/час, а также введены в эксплуатацию 15 современных электрофильтров с эффективностью газоочистки свыше 99%.
В результате программы масштабной модернизации Красноярской ТЭЦ-1 обеспечено снижение общих выбросов станции на 20%, а выбросов твердых частиц — до 80% по сравнению с уровнем 2017 года.