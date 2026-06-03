Хабаровский край вошёл в пятёрку регионов — лидеров по выдаче «Гектаров»

Хабаровский край входит в первую пятерку регионов по количеству предоставленных участков — на него приходится 5% всех выданных гектаров ДФО. Всего в регионе предоставлено 15 683 гектаров, из которых уже 4 961 земельный участок передан в аренду и собственность. Чаще всего в Хабаровском крае гектары оформляют для строительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства. Как рассказали в министерстве имущества Хабаровского края, на гектарах открываются туристические базы, магазины, кафе, а также социальные объекты, например, в Вяземском районе открыли аптеку. Также граждане берут гектары для социальных инициатив, так в п. Эльбан Амурского района на предоставленном участке сделали детскую площадку. На ее благоустройство жители получили грант из краевого бюджета в рамках конкурса проектов ТОС.