Хабаровский край вошёл в пятёрку регионов — лидеров по выдаче «Гектаров»

Двойной юбилей отмечает в этом году программа «Гектар»: жители Дальнего Востока получили возможность брать земельные участки 10 лет назад, Арктики — 5 лет. Хабаровский рай вошёл в пятерку лидеров по предоставлению Дальневосточных гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Реализацию программы в ДФО и Арктической зоне курирует Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики — подведомственная организация Минвостокразвития России. За время действия программы земельные участки на Дальнем Востоке и в Арктике получили 180 тыс. человек, 38,5 тыс. из них уже переоформили землю в собственность или долгосрочную аренду. Чаще всего участки используют для индивидуального жилищного строительства, сельского хозяйства, предпринимательской деятельности и рекреации.
По словам заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, программа создана для расширения возможностей людей. Жители ДФО и Арктики могут бесплатно и без труда получить землю.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что программа помогает активным гражданам реализовывать свои мечты. Более четверти участников «Гектара» развивают сельское хозяйство, все больше людей выбирают туризм и предпринимательство. Сформированная вокруг программы система государственной поддержки помогает решать социальные и экономические задачи развития Дальнего Востока и Арктики.
Интерес людей к «Гектару» возрастает на 25% ежегодно. В 2025 году было предоставлено почти 19 тыс. земельных участков общей площадью свыше 13 тыс. гектаров. На Дальнем Востоке оформлено 85% всех участков. Регионы-лидеры по выдаче участков на Дальнем Востоке — Приморский край, Амурская область, Хабаровский край, Сахалинская область.
Хабаровский край входит в первую пятерку регионов по количеству предоставленных участков — на него приходится 5% всех выданных гектаров ДФО. Всего в регионе предоставлено 15 683 гектаров, из которых уже 4 961 земельный участок передан в аренду и собственность. Чаще всего в Хабаровском крае гектары оформляют для строительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства. Как рассказали в министерстве имущества Хабаровского края, на гектарах открываются туристические базы, магазины, кафе, а также социальные объекты, например, в Вяземском районе открыли аптеку. Также граждане берут гектары для социальных инициатив, так в п. Эльбан Амурского района на предоставленном участке сделали детскую площадку. На ее благоустройство жители получили грант из краевого бюджета в рамках конкурса проектов ТОС.
В 2025 году в законодательство внесли изменения, направленные на повышение эффективности программы. Упрощен порядок исключения из земель лесного фонда участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство. В результате инвентаризации земель с уточнением картографических данных открыты новые участки и актуализированы границы доступных территорий. Одновременно совместно с Минцифры России и Росреестром существенно усовершенствован механизм выдачи участков на портале «Госуслуги». С 2026 года граждане смогут оформить гектар полностью онлайн: выбрать участок на интерактивной карте Национальной системы пространственных данных, сформировать схему, подать заявление, подписать документы и получить землю, не покидая портал.