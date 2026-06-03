Мантуров: запуск инвестпроектов не должен зависеть от западных технологий

«Да, реверс-инжиниринг позволил нам поддерживать это оборудование в работе. Но снова сталкиваться с теми же сложностями мы не хотим. Поэтому в первую очередь нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. А если и использовать внешний инструментарий, то только кооперацию с дружественными странами, доказавшими свою надежность как партнеров. Поверьте, их достаточное количество», — добавил он.